Смысл речи Путина начал доходить до США

Появились первые сигналы того, что на Западе стали верно понимать смысл заявлений, сделанных Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. Если раньше западные элиты говорили о «милитаризме России », то теперь на самом высоком уровне зазвучали голоса о желании договариваться. Но удастся ли в итоге выйти на такие переговоры?

«Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений, — добавил Песков. — И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений». Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатическим ведомствам начать проработку конкретных сроков и места, где они пройдет встреча в верхах России и США . Об этом сообщилпресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Напомним, западная пресса в целом трактовала Послание парламенту от 1 марта как «милитаристскую» речь, призванную напугать, показать «кузькину мать». Перечислялось, что Путин впервые рассказал о крылатой ракете с ядерной силовой установкой, которая обладает практически неограниченным запасом хода, гиперзвуковом авиакомплексе «Кинжал», а также подводных беспилотных системах, лазерном оружии.

Но серьезные комментаторы сразу уловили иной, прямо противоположный смысл выступления. Ключевой они называли вот эту фразу: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Иначе говоря, это было серьезное приглашение к переговорам, к уважительному диалогу, от которого Запад до сих пор отказывался. Расклад сил в мире уже изменился, Россия де-факто заняла новое место на геополитической карте, однако Запад пока отказывается это признавать. Звонок Трампа означает, что призыв Путина все же был за океаном услышан, хотя в возможности такого сценария сомневались даже многие российские эксперты.

«Месяца не прошло с момента этого выступления, а реакция уже пошла. Сначала американцам было неудобно признавать и реагировать», — сказал Климов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, если намеченная двусторонняя встреча все же состоится, в таком случае «это будет разговор на равных». Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал звонок Трампа признаком того, что речь российского лидера начала обретать политико-дипломатический эффект.

«Эта мысль и так гуляла по Вашингтону, но после этой речи Путина уже никто не сомневается, что Россия начала эту гонку и Америке надо отвечать», — сказал вашингтонский эксперт газете ВЗГЛЯД. «Эта речь поддержала мысль, что тебя уважают, когда ты сильный. Сегодня ни одна внешнеполитическая дискуссия в мире не будет идти без разговора про ВПК России и российскую армию, — подчеркнул Злобин, напомнив: «8-9 лет назад об этом вообще никто не вспоминал. Но это уважение смешанно с опасностью. Тебя уважают, потому что побаиваются. Сегодня Россию побаиваются гораздо больше, чем десять лет назад». Правда, не все эксперты согласны с такой оценкой. Речь Путина от 1 марта еще сильнее укрепила американскую элиту в уверенности, что именно Москва развязала гонку вооружений, полагает президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин

Кстати, Путин не раз в последнее время повторял, что нашей стране не нужна гонка вооружений, что ее надо избежать. В минувший понедельник, на встрече со своими проигравшими на выборах соперниками Путин в этой связи вновь пообещал, что Россия в ближайшие два года будет даже снижать свои военные расходы.

А трезвые голоса в Вашингтоне зазвучали и раньше. Еще 8 марта, спустя неделю после речи Путина четверо видных американских сенаторов выступили с призывом начать всеобъемлющий диалог о стратегической стабильности с Москвой. И были это даже не республиканцы, а демократы Джефф Меркли , Дайан Файнстин и Эдвард Марки, плюс независимый сенатор Берни Сандерс

Но Злобин все равно сомневается, что звонок Трампа предвещает полноценный диалог с Путиным.

«Это было персональное поздравление одного президента другого с победой на выборах. Трамп не монопольно владеет американской внешней политикой. Там нет вертикали власти. Внешняя политика США в руках нескольких центров силы, и президент лишь один из них», — сказал он.

По словам политолога, все центры силы настроены «достаточно антироссийски». Злобин пояснил, что содержательный диалог президентов возможен в случае, если для этого на уровне среднего и высшего эшелона чиновников наработаны идеи.

«Просто встречаться и делать совместные фотографии? Трампу этого не надо», — сказал Злобин.

А вот американский генералитет тоже дал понять, что «услышал» речь Путина — но тоже по-своему. Выступая во вторник в конгрессе шеф Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен , отвечающий за американскую ядерную стратегию, пожаловался: Америке пока нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае . Напомним, первые отклики американских генералов на речь 1 марта сводились к тому, что Кремль просто «блефует» и никакого гиперзвукового оружия у россиян нет, но теперь, как видно, их тон сменился.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков согласен, что Трамп в целом слышит и понимает доводы Путина, но вряд ли их услышит американская элита и пресса.