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В США не нашли доказательств сговора штаба Трампа с РФ
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В США не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Россией 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Depositphotos
Комитет по разведке палаты представителей конгресса США выпустил отчет, в котором указал, что не обнаружил доказательства связи штаба Дональда Трампа с Россией.
"Никто из опрошенных свидетелей на прямой вопрос не предоставил доказательств сговора, координации или заговора между штабом Трампа и правительством России", — говорится в документе.
Также комитет указал, что встречи связанных с Трампом лиц, в том числе генпрокурора Джеффа Сешнса, с российскими чиновниками, в частности с бывшим послом в США Сергеем Кисляком, не продемонстрировали признаков "сговора, координации или заговора".
Ранее комитет палаты представителей проголосовал за завершение расследования "российского вмешательства".
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