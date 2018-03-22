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Британия будет убеждать страны ЕС выслать дипломатов РФ
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Британия будет убеждать страны ЕС выслать дипломатов РФ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британия намерена в ближайшие недели пытаться убедить страны ЕС последовать ее примеру и выслать российских дипломатов после инцидента с экс-полковником Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как рассказал высокопоставленный британский чиновник, в четверг в Брюсселе премьер страны Тереза Мэй заявит лидерам стран ЕС, что Москва представляет угрозу всей Европе. По данным агентства, премьер надеется убедить партнеров в ЕС в необходимости показать солидарность с Британией и усилить критику российских властей.
В правительстве Великобритании считают, что Россия показала себя как стратегический противник, а не партнер, но к эскалации конфликта Лондон не стремится, сообщил высокопоставленный источник в кабинете министров.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает, напоминает РИА Новости.
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