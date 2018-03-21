Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»

МИД России официально разъяснил позицию по «делу Скрипалей»

Министерство иностранных дел России опубликовало памятную записку с разъяснением реальной ситуации в так называемом «деле Скрипалей». Документ доступен на сайте МИД.

В записке излагается официальная позиция России по инциденту в Солсбери, где 4 марта без сознания были обнаружены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Обвинения Великобритании в том, что при отравлении Скрипалей было применено отравляющее вещество российского производства, названы безосновательными.

«Великобритания публично поставила вопрос о «сокрытии» Россией части химарсенала и его «использовании»… Таким образом, Великобритания высказалась не только против России, но и против самой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и всей грандиозной работы, проделанной в её рамках», — говорится в документе.

При этом отмечается, что Великобритания отказалась предоставить информацию о проводимом расследовании инцидента и таким образом «вместо того, чтобы опереться на существующие международно-правовые нормы, пошла на нечистоплотную политизацию вопроса».

«Непонятно, чего добивалась британская сторона, вынося эту тему на рассмотрение СБ ООН. Данная тема никак не подпадает под мандат СБ ООН», — сказано в записке.

В документе также указывается на ряд несостыковок в версии произошедшего, выдвинутой Лондоном. «Как можно объяснить замедленное действие нервно-паралитического вещества, в то время как оно по своей природе действует незамедлительно? Утверждается, что потерпевших отравили в пиццерии (по другим данным, в машине, аэропорту, квартире и т.д.). Что же в реальности произошло? Как получилось, что их обнаружили через какое-то неопределенное время на какой-то уличной скамейке?»

«Действия стран Запада вокруг сфабрикованного ими «дела Скрипалей» противоречат не только нормам международного права и общепринятой практике межгосударственных отношений, но и просто здравому смыслу. Мы, разумеется, все это детально фиксируем, и со временем виновные неизбежно понесут наказание», — резюмируется в записке. При этом делается акцент на том, что пострадавшая Юлия Скрипаль — гражданка России. По международным нормам, следственные органы России имеют право на получение информации. В то же время, нет данных даже о состоянии здоровья Юлии. «Даже с чисто гуманитарной точки зрения действия Лондона выглядят просто варварскими», — сказано в документе. При этом Россия готова к всестороннему сотрудничеству с Великобританией. Однако виновные в политизации процесса должны нести ответственность.