Экс-глава ЦРУ заявил о наличии у РФ компромата на Трампа

«Тот факт, что Трамп послушно относится к Путину, не говорит ничего негативного о нём, но я думаю, что это всё же говорит о том, что ему есть чего бояться, и это что-то очень серьёзное», — заключил бывший глава ЦРУ.

Отвечая на вопрос, почему он так считает, Бреннан допустил, что «русские могут владеть чем-то личным на Трампа, чем они могут воспользоваться и усложнить его жизнь».