Экс-глава ЦРУ заявил о наличии у РФ компромата на Трампа

Россия может владеть компроматом на американского президента Дональда Трампа, заявил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Об этом он рассказал в эфире MSNBC.
«Я думаю, что он боится (президента России Владимира. — RT) Путина», — заявил Бреннан.
Отвечая на вопрос, почему он так считает, Бреннан допустил, что «русские могут владеть чем-то личным на Трампа, чем они могут воспользоваться и усложнить его жизнь».
«Тот факт, что Трамп послушно относится к Путину, не говорит ничего негативного о нём, но я думаю, что это всё же говорит о том, что ему есть чего бояться, и это что-то очень серьёзное», — заключил бывший глава ЦРУ.
Ранее в интервью телеканалу CNN Джон Бреннан предположил, что Владимир Путин мог «запугать» Дональда Трампа.