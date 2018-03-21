Великобритания заявила о желании заблокировать счета и активы Кремлевского списка

Великобритания заявила о желании заблокировать счета и активы Кремлевского спискаБританская газета The Guardian пришла к выводу, что случившийся инцидент полностью развязывает руки премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и позволяет ей ввести любые антироссийские санкции. Самые тяжелые последствия для россиян принесет признание России спонсором терроризма, что влечет полный разрыв дипломатических отношений, запрет на военное и экономическое сотрудничество, а также запрет на выдачу виз жителям такого государства.

Не исключается факт отключения российского банковского сегмента от международной системы мгновенных банковских платежей SWIFT. Это далеко не все ограничения, которые может принять правительство Великобритании. Совсем скоро в России начнется Чемпионат Мира по футболу, который могут проигнорировать как английские спортсмены, так и английские представители власти.

Тереза Мэй дала Правительству России время до 13 марта, чтобы предоставить весомые объяснения по случившемуся. Если объяснений не последует, то уже 14 марта в парламенте будет представлен список мер по сдерживанию российской агрессии на территории Великобритании.