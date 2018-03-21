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«Отравлен ядом ненависти»: Захарова осадила Джонсона
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«Отравлен ядом ненависти»: Захарова осадила Джонсона 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сравнение чемпионата мира по футболу в России с Олимпийскими играми в нацистской Германии в 1936 году.
Аналогии спортивных событий провел депутат от лейбористов Айан Остин, а глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал сравнение «бесспорно верным».
«Теперь нет ни малейших сомнений, что все действия Лондона на российском направлении связаны с одним — создать образ врага, придумав для этого любые, даже самые абсурдные основания. Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?», — написала Захарова в Facebook.
Захарова подчеркнулаа, что «любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства».
По ее мнению, Борис Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании.
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