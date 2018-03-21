Посол России в Лондоне рассказал о встрече с Борисом Джонсоном по делу Скрипаля 

«Все были мрачные и всем своим видом демонстрировали, что Россия виновата в том, что случилось, и поэтому именно в такой манере нужно с нами разговаривать», — сказал Яковенко в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, власти Британии призывали дипломатов к двум вещам: первое — это признаться, что у Москвы есть некие запасы отравляющих веществ и что контроль над складами, где они хранятся, утерян; второе — это признаться, что Сергея и Юлию Скрипалей отравила Россия.
«Естественно, такой ультимативный тон в отношении России совершенно неприемлем», — заявил Яковенко.