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Канделаки сравнила Слуцкого с «дедами-педофилами»
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Канделаки сравнила депутата Слуцкого с «дедами-педофилами» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала поведение депутата Леонида Слуцкого, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против.
Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью», — написала Канделаки в своем телеграме.
Она также отметила, что причиной такого поведения может служить нехватка женского внимания и сравнила действия Слуцкого с поведением «дедов-педофилов». По ее словам, «деды-педофилы» многим наверняка «встречались в возрасте 12 лет».
«Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами «Зайчик, звони». Поэтому очевидна нехватка женского внимания», — добавила телеведущая.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Леонида Слуцкого.
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