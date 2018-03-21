Канделаки сравнила Слуцкого с «дедами-педофилами»

Канделаки сравнила депутата Слуцкого с «дедами-педофилами»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала поведение депутата Леонида Слуцкого, который обвиняется в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью», — написала Канделаки в своем телеграме.

Она также отметила, что причиной такого поведения может служить нехватка женского внимания и сравнила действия Слуцкого с поведением «дедов-педофилов». По ее словам, «деды-педофилы» многим наверняка «встречались в возрасте 12 лет».