Джонсон обвинил Россию в реваншистских настроениях

Джонсон считает, что Россию «обуревают реваншистские настроения»

Великобритании "Я считаю, речь идет о реваншистском горьком ощущении от того, как закончилась "холодная война", от того, что случилось с Советским Союзом. Ощущении, что теперь влияние России существенно уменьшилось, что Москва контролирует гораздо меньше доминионов…", — сказал Джонсон, выступая в среду в парламентском комитете по международным делам. "Поэтому мы и видим эти провокации", — сказал Джонсон, приведя в качестве примеров кибервойну и якобы "вмешательство" РФ в европейские выборы. Глава МИД Борис Джонсон считает, что Россию "обуревают реваншистские настроения" из-за значительной потери влияния в мире, отсюда и все "провокации" с ее стороны.

По его мнению, политика РФ, в том числе, ее действия в Сирии — это попытка заставить "относиться к себе серьезно".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.

Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге . Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".