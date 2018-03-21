Ещё
Джонсон обвинил Россию в реваншистских настроениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон считает, что Россию «обуревают реваншистские настроения» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россию "обуревают реваншистские настроения" из-за значительной потери влияния в мире, отсюда и все "провокации" с ее стороны.
"Я считаю, речь идет о реваншистском горьком ощущении от того, как закончилась "холодная война", от того, что случилось с Советским Союзом. Ощущении, что теперь влияние России существенно уменьшилось, что Москва контролирует гораздо меньше доминионов…", — сказал Джонсон, выступая в среду в парламентском комитете по международным делам.
"Поэтому мы и видим эти провокации", — сказал Джонсон, приведя в качестве примеров кибервойну и якобы "вмешательство" РФ в европейские выборы.
По его мнению, политика РФ, в том числе, ее действия в Сирии — это попытка заставить "относиться к себе серьезно".
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.
В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
РИА Новости: последние новости
Песков назвал сообщения о готовящейся отставке Лаврова спекуляцией Джонсон не знает, чем занимается британское консульство в Петербурге РБК отзывает журналистов, работающих в Госдуме
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине146
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение