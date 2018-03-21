В ООН сожалеют из-за недопуска россиян на выборы 18 марта на Украине

Заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор выразила сожаление в связи с тем, что россияне, проживающие на Украине , не смогли проголосовать на президентских выборах. Таким образом, как передает ТАСС, она отреагировала на просьбу российской делегации дать оценку действиям властям Украины, не пустивших 18 марта граждан РФ в посольство и генеральные консульства России.

"Мы выражаем сожаление, что, как сообщается, граждане Российской Федерации, живущие на Украине, не могли воспользоваться своим правом проголосовать на выборах", — заявила Гилмор, выразив надежду, что подобного не произойдет на предстоящих выборах на Украине.

Напомним, 18 марта на Украине принять участие в выборах президента России смогли только сотрудники дипмиссий. Остальные граждане РФ не смогли попасть на избирательные участки в посольстве и генконсульствах, поскольку те были заблокированы националистами и силовиками.

Мария Захарова. "Киевские власти задолго до 18 марта начали запугивать российских граждан, запуская информацию о погромах и провокациях на избирательных участках в российских загранучреждениях. Когда стало очевидно, что граждан России запугать не получается, и россияне, несмотря ни на что, все равно придут и проголосуют, киевский режим пошел на беспрецедентные меры — объявил о физическом недопуске граждан России в день голосования на избирательные участки", — отметила официальный представитель МИД РФ

"Хотели бы призвать наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку деятельности официального Киева в части недопуска российских граждан в посольства и на генеральные консульства РФ на территории Украины в день выборов президента РФ 18 марта", — заявил советник постпредства РФ при женевском отделении ООН Сергей Кондратьев