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Меркель рассказала, что была бы рада не упоминать Россию в связи с делом Скрипаля
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Меркель рассказала, что была бы рада не упоминать Россию в связи с делом Скрипаля 

RT на русском 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что была бы рада не упоминать Россию в связи с делом об отравлении в британском Солсбери. «Я была бы рада, если бы я не должна быть упоминать Россию в этом месте, дамы и господа, но мы не можем отмести доказательства только на том основании, что мы не хотим упоминать Россию», — цитирует РИА Новости Меркель.
По её словам, ФРГ поддерживает позицию Франции, Британии и США в деле об отравлении.
Ранее Меркель отметила, что Россия обязана предоставить доказательства своей непричастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
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