Меркель рассказала, что была бы рада не упоминать Россию в связи с делом Скрипаля 

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в бундестаге, заявила, что была бы рада не упоминать Россию в связи с делом об отравлении в британском Солсбери. «Я была бы рада, если бы я не должна быть упоминать Россию в этом месте, дамы и господа, но мы не можем отмести доказательства только на том основании, что мы не хотим упоминать Россию», — цитирует РИА Новости Меркель.
Ранее Меркель отметила, что Россия обязана предоставить доказательства своей непричастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.