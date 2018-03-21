Ещё
В МИД считают терактом нападение на Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД заявили, что считают терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает террористическим актом против россиян нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.
«На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании», — сказал Ермаков в ходе брифинга в МИД.
Ранее Ермаков предположил, что британские власти, возможно, могли сами срежиссировать нападение в Солсбери на гражданку России Юлию Скрипаль.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
RT на русском: последние новости
Песков рекомендовал не обращать внимания на спекуляции в СМИ об «отставке» Лаврова Песков: Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек Матвиенко прервала выступление Нарусовой из-за высказываний о Мединском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него199
Назван возможный преемник Лаврова80
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором251
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ16
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова17
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение