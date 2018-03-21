В МИД считают терактом нападение на Скрипаля

В МИД заявили, что считают терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва считает террористическим актом против россиян нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. «На двух российских граждан на территории Великобритании совершено нападение. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании», — сказал Ермаков в ходе брифинга в МИД. Ранее Ермаков предположил, что британские власти, возможно, могли сами срежиссировать нападение в Солсбери на гражданку России Юлию Скрипаль. 5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.