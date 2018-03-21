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В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова
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Песков назвал сообщения о готовящейся отставке Лаврова спекуляцией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
В Кремле порекомендовали не обращать внимания на спекуляции в СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост главы МИД РФ.
"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!", — сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Канал RTVI со ссылкой на несколько источников сообщил, что Лавров не войдет в состав нового правительства, поскольку якобы давно хотел оставить должность министра, которую занимает с 2004 года.
Сергею Лаврову в среду исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Сегодня утром он провел переговоры с японским коллегой, который поздравил его праздничным тортом в виде футбольного мяча.
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