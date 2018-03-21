Россия никого и ни в чем не обвиняет по «делу Скрипаля», подчеркнули в МИД

"В заключении хотел бы подчеркнуть, что мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг «дела Скрипалей». Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — сказал Ермаков на брифинге.

"Но и, может быть, в качестве последней моей ремарки, другой немаловажный момент, который мы естественно заметили, который крайне важен для полноты вашего понимания. Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — добавил Ермаков.

LIVE\: Брифинг МИДа РФ на встрече с иностранными послами по «делу Скрипалей»

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.