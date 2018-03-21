Россия никого и ни в чем не обвиняет по «делу Скрипаля», подчеркнули в МИД 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия никого и ни в чем не обвиняет по «делу Скрипаля», заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"В заключении хотел бы подчеркнуть, что мы очень внимательно отслеживаем развитие ситуации вокруг «дела Скрипалей». Мы фиксируем абсолютно все детали. Уверены, что со временем авторы и участники этой провокации, все же, понесут наказание", — сказал Ермаков на брифинге.
"Но и, может быть, в качестве последней моей ремарки, другой немаловажный момент, который мы естественно заметили, который крайне важен для полноты вашего понимания. Хочу еще раз отдельно подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет, просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", — добавил Ермаков.
LIVE\: Брифинг МИДа РФ на встрече с иностранными послами по «делу Скрипалей»
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.