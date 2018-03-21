Появились слухи об уходе Лаврова

СМИ сообщили о скорой отставке Лаврова

По их словам, Лавров не войдет в состав нового правительства, которое в скором времени сформирует победивший на выборах президента страны Владимир Путин , а связано это с «усталостью» министра.

Также собеседники канала сообщили, что Лавров хотел покинуть свой пост в течение нескольких лет, что «ни для кого не секрет», однако не сделал этого до выборов 2018 года лишь «по настоятельной просьбе» Путина.

Два дня назад официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова не смогла ответить на вопрос RTVI о том, останется ли Лавров министром иностранных дел в новом правительстве. По ее словам, это зависит от решения главы государства, а у нее нет «кристального шара для гадания».

В понедельник, выступая в своем предвыборном штабе, Путин заявил, что перестановки в правительстве России состоятся после его инаугурации.