Ещё
В Кремле рассказали о темах разговора Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В Кремле рассказали о темах разговора Путина и Трампа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивный и деловой.
«Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе», — сказал Песков.
По его словам, Путин и Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР в ходе телефонного разговора, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило.
«Речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора, но тема затрагивалась, тема чрезвычайно важная», — сказал Песков.
Он добавил, что интересы России и США в контексте корейского урегулирования сходятся в стратегическом плане.
«В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском: последние новости
Песков: Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек Посол Британии не примет участие во встрече в МИД России по ситуации с отравлением Скрипаля Жириновский прокомментировал слухи о том, что он больше не будет участвовать в выборах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины125
Пенсии россиян будут считать по-новому110
Путин занялся «списком Собчак»33
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Похороним Ленина
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
04:58
Британский посол отказался от встречи в МИД РФ
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение