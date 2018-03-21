В Кремле рассказали о темах разговора Путина и Трампа 

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был конструктивный и деловой.
«Президент Путин получил поздравление от Трампа в связи с победой на выборах, это первое. Разговор был конструктивный и деловой, предметный, это второе», — сказал Песков.
По его словам, Путин и Трамп обсуждали идею саммита США и КНДР в ходе телефонного разговора, но речи о том, чтобы Россия предоставила площадку для этой встречи, не заходило.
«Речи о том, чтобы Россия предоставляла площадку для саммита, не заходило, в том числе в ходе телефонного разговора, но тема затрагивалась, тема чрезвычайно важная», — сказал Песков.
Он добавил, что интересы России и США в контексте корейского урегулирования сходятся в стратегическом плане.
«В конечном итоге здесь интересы России и США сходятся, возможны некоторые разногласия по методике, по тактике, но стратегическая цель одна, она не может быть иной: мы все заинтересованы в денуклеаризации и мирном и политическом урегулировании на Корейском полуострове», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.