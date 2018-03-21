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Посол Китая не не будет на встрече по делу Скрипаля
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Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол Китая в Москве Ли Хуэй не примет участия во встрече с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ для обсуждения дела Скрипаля, но дипмиссия будет представлена. Об этом ТАСС в среду сообщили в посольстве.
"Посла не будет, но от дипмиссии будет представитель", — сказал собеседник агентства.
Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил21 марта всех послов в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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