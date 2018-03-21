Депутаты задумались о допустимости хождения по залу ГД

Депутаты задумались о допустимости хождения по залу Госдумы во время заседаний

Между депутатами Государственной думы в среду развернулась дискуссия о праве парламентариев ходить по залу в ходе пленарных заседаний.

Спустя несколько минут к данной теме вернулся соратник Жириновского и Слуцкого по фракции ЛДПР Сергей Иванов

«Вячеслав Викторович, я думаю, что не стоит так буквально воспринимать (предложение Жириновского запретить ходить по залу во время обсуждения законопроектов), поскольку будет некрасиво, если депутаты будут спрашивать разрешение выйти из зала», — заявил Иванов, передает РИА «Новости».

В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин заметил, что на соответствующее поведение пожаловался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Предложение прозвучало от вашей фракции. Обсудите этот вопрос на фракции. Мы должны подходить очень внимательно ко всем предложениям, которые звучат от фракций. Скорректируем тогда данную позицию», — ответил Володин.

Еще спустя некоторое время депутат от КПРФ режиссёр Владимир Бортко обратил внимание коллег на то, что депутат несет ответственность только перед своими избирателями и может вести себя как посчитает нужным. «Дело в том, что депутат сам по себе является ответственным только перед своими избирателями. И поведение его он может определять сам. В данном случае в зале. Если он будет ходить, это тоже политическое высказывание. Если он будет разговаривать, это политическое высказывание. И танцевать даже — это тоже политическое высказывание», — сказал Бортко.

Он подчеркнул, что своим поведением депутат может выражать политическую позицию по какому-либо вопросу. «Другое дело, есть нормы приличия, это да. Но если я это делаю специально как депутат, то депутат имеет право это делать. Или не посещать, например, пленарное заседание. Это тоже есть выражение своей политической позиции, если всерьез. Поэтому, конечно, друг друга нужно уважать. Но, тем не менее, официально запрещать что-либо, по-моему, нельзя», — добавил он.

В свою очередь Вячеслав Володин призвал «обращать внимание на то, что мы работаем, а кто-то мешает работать».