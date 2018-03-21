Матвиенко отключила Нарусовой микрофон из-за критики Мединского

«Не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации», начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке», — цитирует Валентину Матвиенко ТАСС. Владимир Мединский выступил в верхней палате с докладом в рамках «правительственного часа». После него взяла слово Людмила Нарусова . Однако вскоре спикер отключила ей микрофон, заметив, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации ».

Она подчеркнула, что диссертацию Мединского три года обсуждали во всех вариантах, в том числе в прессе. «Все ответы даны соответствующими органами», — заключила председатель верхней палаты парламента.