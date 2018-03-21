Матвиенко отключила Нарусовой микрофон

Владимир Мединский выступил в верхней палате с докладом в рамках «правительственного часа». После него взяла слово Людмила Нарусова. Однако вскоре спикер отключила ей микрофон, заметив, что «недостойно так выступать на заседании Совета Федерации».
«Не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации», начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке», — цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.
Она подчеркнула, что диссертацию Мединского три года обсуждали во всех вариантах, в том числе в прессе. «Все ответы даны соответствующими органами», — заключила председатель верхней палаты парламента.
В апреле 2016 года участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий попросил Минобрнауки лишить министра культуры учёной степени доктора наук. По его словам, диссертация Мединского не имеет научной ценности. Однако диссоветы Белгородского университета и МГУ не нашли плагиата в работе Мединского. Позднее президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки сохранить за чиновником учёную степень.