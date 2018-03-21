Подари мне, подари… Чего Япония ждет от Путина

Так манят острова: Япония ждет подарка от Путина

Кроме подготовки визита, цель поездки главы МИД РФ Сергея Лаврова в Токио — обсуждение с японским коллегой Таро Коно «вопросов двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-японского саммита в декабре 2016 г», говорится на сайте МИД. В декабре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективы развития экономических отношений между странами.

Кроме этого — вопрос мирного договора между нашими странами, который до сих пор так и не заключен из-за претензий Японии на часть Курильских островов.

В настоящее время Москва и Токио ведут интенсивный диалог по этому вопросу.

Стоит отметить, что, хотя Япония и присоединилась к антироссийским санкциям, их характер был щадящим и имел скорее символическое значение. Демонстрируя важность диалога с Россией, Токио даже учредил пост министра по делам сотрудничества с Россией в области экономики. Не учат в школе

Очевидно, нынешняя поездка Лаврова в Японию станет последней перед формированием нового состава правительства после инаугурации президента РФ Путина в мае текущего года. Однако если относительно Лаврова можно предположить, что он, вероятно, сохранит свой пост после смены правительства, то про японского премьера сказать то же самое не получается.

Лавров прибыл в Токио как раз в тот момент, когда внутри Японии разгорается внутриполитический конфликт — оппозиция требует отставки правительства Абэ на фоне скандала с подделкой документов.

Министерство финансов и налоговое управление страны обвиняют в фальсификации документов. Конфликт разгорелся еще в начале прошлого года, после того как выяснились детали одной из земельных сделок. Компания Moritomo Gakuen, связанная с премьером Абэ и его женой Акиэ, приобрела участок земли в семь раз дешевле рыночной стоимости для того, чтобы построить там частную школу.

После того, как эта информация попала в японские СМИ, разгорелся скандал, и жена премьера даже отказалась от должности почетного директора школы. В этом году под давлением оппозиции и прессы минфин признался, что документы были подделаны и из документов были убраны имена премьера, его жены, а также министра финансов Таро Асо.

На фоне этого скандала оппозиция требует отставки правительства, а также бойкотирует работу парламента. Проводится внутренняя проверка в министерстве финансов. Сам Абэ принес извинения за скандал. В прошлом году премьер обещал покинуть пост, если обвинения подтвердятся. Однако его полномочия заканчиваются в сентябре 2018 года, а на фоне скандала рейтинги премьера падают. Сегодня, по данным социологов, доверие к кабмину опустилось ниже 40%.

При этом в Москве ожидают, что Абэ сможет урегулировать ситуацию, чтобы в конце мая уже быть почетным гостем Санкт-Петербургского экономического форума.

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, в случае, если на сто процентов будет доказана причастность Абэ к скандалу, то не исключено, что он и правда покинет свое пост:

«В Японии принято держать свое слово, там с ответственностью обстоит все серьезно».

Для России уход Абэ может стать неприятным ударом. Действующий премьер — важная фигура в налаживании отношений между странами.

Именно по инициативе Абэ между Москвой и Токио возобновился диалог.

«Абэ — это уникальный шанс улучшить отношения, с другим премьером ситуация уже не будет такой», — уверял «Газету.Ru» источник, близкий к внешнеполитическому ведомству.

«Он целеустремленно выстраивал линию личных отношений с Путиным. И всегда в центре стоит территориальный вопрос», — считает эксперт. Именно с Абэ связывают разрешение территориального вопроса. По мнению Кистанова, если у него получится добиться от Путина передачи островов, то он получит очки. Ведь Абэ делает персональную ставку на себя — именно ему Путин должен пойти на уступки.

Также эксперт считает, что японцы очень ждали выборов и очень были рады, что они, наконец, состоялись. У них есть надежда, что Путин перед выборами не решился отдать территории, зато после переизбрания у него будут развязаны руки, и он пойдет на уступки Японии. Курильские, но малые

Одна из самых проблемных тем — вопрос о возврате Японии Курильских островов. Во время Второй мировой войны Япония была сторонником Германии , и была побеждена СССР и США . После того как Япония подписала договор о капитуляции, четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — вошли в состав СССР. Япония так и не признала советской принадлежности этих территори, это и стало основным камнем преткновения в создании мирного договора между странами.

Вопрос о возврате Курильских островов поднялся при Никите Хрущеве в 1956 году, когда советский политик хотел наладить отношения с Японией. Однако Советский Союз был согласен передать Японии только два острова — Хабомаи и Шикотан — и то только после того, как будет подписан мирный договор между странами. Япония не согласилась выполнять условия договора.

Президент СССР Михаил Горбачев занимал жесткую позицию в этом вопросе. Следующий шаг был сделан Борисом Ельциным , который был в теплых отношениях с премьер-министром Японии Рю Хасимото. Тогда Ельцин был готов вернуться к изначальному договору между странами 1855 года и вернуть все четыре острова, однако Ельцина отговорили его советники.

Путин также заявлял, что собирается следовать декларации 1956 года. Однако на саммите G20 в Ханчжоу в 2016 году он завил, что компромисс может быть достигнут, однако на условиях договора 1956 года, когда Японии перейдет два острова после подписания договора о мире.

При этом Путин говорил, что нужно обсуждать условия, на которых будет передан остров. Кроме того, нужно понять, под чьей юрисдикцией будет остров и решать, что будет с людьми, которые там живут.

При этом в самой Японии хотят передачи всех островов и на компромисс не идут.

В России признают, что особого экономического значения острова не имеют, однако важны с военной точки зрения, поскольку дают выход в Тихий океан, который имеет стратегическое значение для страны.

Также у Москвы нет гарантий, что на переданных островах союзник Японии — США — не разместит здесь свои базы.

Японо-американское сотрудничество в области безопасности позволяет американцам размещать свои военные базы и оружие на территории Японии, что они сейчас активно делают под предлогом конфликта с КНДР . Однако когда их попросили гарантировать, что на островах, которые им передаст Россия, не будут размещать американское оружие — японцы отказались.

Это может сказаться на решении Путина о передаче даже двух островов, считают эксперты.

Кистанов из Института Дальнего Востока считает, что Японии необходимо получить острова, чтобы решить территориальные проблемы:

«Это идея, которая нам навязывается японцами. Чтобы не будоражить общество, они говорят «мирный договор», подразумевая территориальную проблему.

Японская сторона дает понять, что, если Россия передаст острова, будет подписан мирный договор, после которого должен начаться экономический подъем в отношениях между странами.

«Японцы ведут свой бизнес в странах, где благоприятный климат», — считает эксперт. Однако, по мнению Кистанова, территориальный вопрос не влияет на торгово-экономические и инвестиционные отношения.

При этом ситуация в торговле сейчас благоприятная — в 2017 году импорт из России вырос более чем на четверть — 26,6%, рост японского экспорта в Россию составил 21,5%.

Известно также, что тема размещения элементов глобальной ПРО США в Азиатско-Тихоокеанском регионе также одна из приоритетных для Лаврова в его поездке в Токио. В интервью японским СМИ Лавров отметил, что улучшение отношений между странами будет затруднено в связи c наличием системы, которую он видит препятствием.