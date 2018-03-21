Депутат Госдумы отказался поздравлять Путина

Один из депутатов Госдумы отказался поздравлять Путина после выборов

«У нас первое заседание после избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации, в ближайшее время ЦИК подведет итоги выборов, но, насколько мы с вами знаем, уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков. С абсолютной поддержкой на выборах побеждает наш президент Владимир Владирович Путин. Давайте его поздравим с этой победой», — передает РИА «Новости» слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, после чего в зале прозвучали продолжительные аплодисменты. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев стал единственным из руководства нижней палаты парламента, кто остался сидеть в президиуме Госдумы, когда депутаты аплодисментами поздравляли действующего президента Владимира Путина с победой на выборах. Пока спикер Госдумы, первые вице-спикеры и вице-спикеры и депутаты аплодировали стоя, Лебедев сидел на своем месте и не аплодировал. Напомним, 19 марта Кремль перечислил поздравивших Путина мировых лидеров.