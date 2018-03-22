Ещё
В Москве прошла встреча с известными белорусскими артистами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошла встреча с известными белорусскими артистами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в преддверии Международного дня театра, состоялся вечер-встреча с белорусскими артистами, живущими в Москве и занимающимися активной профессиональной деятельностью. Участниками встречи стали известные актеры и актрисы Екатерина Финевич, Андрей Кривецкий, Валерия Лиходей, Инна Коляда, Иван Лешук и другие. Об этом сообщается на сайте Посольства.
Помимо прекрасной возможности встретиться и пообщаться со своими коллегами в неформальной обстановке в уютном белорусском уголке в центре Москвы, гости ознакомились с историческим зданием Посольства, а также с Деловым и культурным комплексом Посольства.
Также в рамках состоявшейся встречи обсуждались творческие проекты — выставки, литературно-поэтические вечера, спектакли, творческие встречи со зрителями и т.д., — которые планируется реализовать на базе ДКК при поддержке Посольства.
Российская Газета: последние новости
МИД РФ: Ответ Лондону не заставит себя ждать МИД Австрии назвал обвинения России по "делу Скрипаля" бессмысленными Песков назвал последствия выхода США из договора по ПРО
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»140
Жители Волоколамска рассказали об отравившихся младенцах140
Офицеры МВД подрались на совещании88
С IKEA можно попрощаться8
Подлодка США застряла, отрабатывая «удар по России»199
Видео
00:52
Россиянам проиндексируют пенсии
Личный счет Экономика
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
02:32
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»
Оружие Армия
01:23
Песков рассказал о противоречиях в «деле Скрипаля»
Политика
01:18
Москвичам обозначили сроки прихода весны
Общество Новости Москвы
00:49
При «нападении» на РФ подлодка ВМС США вмёрзла в лёд
Происшествия Армия
05:29
Гурцкая откровенно рассказала о раке
Шоу-бизнес
01:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
00:49
На Трубной улице перекрыто движение
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение