Итоги выборов позволят Путину работать более эффективно, заявил Володин

"Это исторический результат, потому что впервые в политической истории России кандидат на выборах президента набирает поддержку большинства граждан нашей страны. И это очень важно, потому что вы знаете, какие задачи и вызовы стоят перед Россией. Все это позволит президенту более эффективно работать и решать эти задачи", — сказал Володин, открывая пленарное заседание ГД в среду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим результат на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина и отметил, что итоги выборов позволят ему более эффективно решать стоящие перед Россией задачи.

Спикер ГД отметил, что для России как для страны с президентской формой правления важно, чтобы "во главе государства был человек, поддержанный большинством населения".