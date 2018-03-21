Жириновский предложил изменить график работы ГД

Жириновский предложил изменить график работы Госдумы

Парламентарий также выступил с критикой поведения некоторых депутатов, назвав происходящее в зале пленарного заседания "детским садом".

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