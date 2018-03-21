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Жириновский предложил изменить график работы ГД
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Жириновский предложил изменить график работы Госдумы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить график работы Госдумы, отказавшись от каникул и введя рабочий день с 9.00 до 21.00.
"Не надо вообще каникулы устраивать, давайте работать каждый день с девяти до девяти, как я на дебатах один выступал. Они все слабые, ушли, так сказать, не могут. Не хватает мощи и силы? Не надо участвовать в выборах президента. Не хватает здоровья быть депутатом Госдумы? Пожалуйста, не надо", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.
Парламентарий также выступил с критикой поведения некоторых депутатов, назвав происходящее в зале пленарного заседания "детским садом".
"Много раз уже просил, чтобы депутаты с уважением относились друг к другу. Вот эти хождения, стоят там, там пара стоит. Перед нами встанут двое, мы вообще не видим ни президиум, ни докладчика. Но зачем такое неуважение… такой детский сад напоминает мне иногда. Может показать парламент, что он приступил к работе? Или будут хождения, неуважения друг к другу, шепот, гвалт", — сказал он.
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