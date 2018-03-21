День рождения «бульдозера дипломатии» 

1/15 Сергей Лавров на отдыхе на Кипре, 2005 год РИА Новости Фото:

2/15 Лавров в молодости Фото: Из личного архива Лаврова

3/15 Лавров в студенческой столовой РИА Новости Фото:

4/15 Фото: Из личного архива Лаврова

5/15 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе (справа) РИА Новости Фото:

6/15 Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки на Камчатку РИА Новости Фото:

7/15 Краб кусает Лаврова за палец РИА Новости Фото:

8/15 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время поездки в очередную командировку РИА Новости Фото:

10/15 Сергей Лавров и Александр Лосюков перед исполнением юмористического номера на традиционном капустнике министров иностранных дел стран – членов АСЕАН, который прошел в Маниле по завершении министерской конференции стран ассоциации РИА Новости Фото:

14/15 Бывший министр иностранных дел России Евгений Примаков (справа), генсек ООН Кофи Аннан (второй слева) и Сергей Лавров во время обеда в Москве, 2004 год Reuters Фото: