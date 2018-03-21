День рождения «бульдозера дипломатии» 

Свой день рождения российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречает в стране Восходящего солнца, куда он прибыл на переговоры. Импозантный и всегда одетый с иголочки, Лавров уже 14 лет во главе МИД и, кажется, что страна не знала других министров. Знаков всех дипломатических перипетий, он — самый популярный министр в стране, и есть большая вероятность, что мы увидим его и в новом кабинете, сформированном после инаугурации президента Владимира Путина. При жестком ритме жизни, многочисленных переговорах, Лавров находит время и для того, чтобы заниматься любимым рафтингом и даже писать стихи. В них он говорит нам больше, чем может сказать обычно в качестве главного дипломата страны.