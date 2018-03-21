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День рождения «бульдозера дипломатии»
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День рождения «бульдозера дипломатии» 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня министру иностранных дел России, Сергею Лаврову, исполняется 68 лет. Яркие фотографии из жизни самого популярного министра России — в нашей фотогалерее.
1/15  Сергей Лавров на отдыхе на Кипре, 2005 год
Фото:
2/15  Лавров в молодости
Фото:
3/15  Лавров в студенческой столовой
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4/15 
Фото:
5/15  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на отдыхе (справа)
Фото:
6/15  Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки на Камчатку
Фото:
7/15  Краб кусает Лаврова за палец
Фото:
8/15  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в салоне самолета во время поездки в очередную командировку
Фото:
9/15 
Фото:
10/15  Сергей Лавров и Александр Лосюков перед исполнением юмористического номера на традиционном капустнике министров иностранных дел стран – членов АСЕАН, который прошел в Маниле по завершении министерской конференции стран ассоциации
Фото:
11/15 
Фото:
12/15 
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13/15 
Фото:
14/15  Бывший министр иностранных дел России Евгений Примаков (справа), генсек ООН Кофи Аннан (второй слева) и Сергей Лавров во время обеда в Москве, 2004 год
Фото:
15/15  С бывшим госсекретарем США Джоном Керри
Фото:
Свой день рождения российский министр иностранных дел Сергей Лавров встречает в стране Восходящего солнца, куда он прибыл на переговоры. Импозантный и всегда одетый с иголочки, Лавров уже 14 лет во главе МИД и, кажется, что страна не знала других министров. Знаков всех дипломатических перипетий, он — самый популярный министр в стране, и есть большая вероятность, что мы увидим его и в новом кабинете, сформированном после инаугурации президента Владимира Путина. При жестком ритме жизни, многочисленных переговорах, Лавров находит время и для того, чтобы заниматься любимым рафтингом и даже писать стихи. В них он говорит нам больше, чем может сказать обычно в качестве главного дипломата страны.
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