Пушков заявил о сговоре Запада по обеспечению «алиби» властям Украины

Евроорганизации ещё с 2014 года занимают согласованную позицию по не осуждению Украины за любое, даже самое грубое нарушение международных норм и правил. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Он убеждён, что российским парламентариям « надо ставить вопрос о том, что Запад предоставляет Украине алиби во всех нарушениях международного права».

«Мы так не услышали осуждения украинской резни 2 мая в Одессе, пыток в СБУ , которые признаны ООН — ни одна международная парламентская организация Европы их не осудила! Речь идёт о политическом сговоре — давать право Украине на любое нарушение международного права», — заявил Алексей Пушков.