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Пушков заявил о сговоре Запада по обеспечению «алиби» властям Украины
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Пушков заявил о сговоре Запада по обеспечению «алиби» властям Украины 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Евроорганизации ещё с 2014 года занимают согласованную позицию по не осуждению Украины за любое, даже самое грубое нарушение международных норм и правил. Об этом заявил глава Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он убеждён, что российским парламентариям « надо ставить вопрос о том, что Запад предоставляет Украине алиби во всех нарушениях международного права».
«Мы так не услышали осуждения украинской резни 2 мая в Одессе, пыток в СБУ, которые признаны ООН — ни одна международная парламентская организация Европы их не осудила! Речь идёт о политическом сговоре — давать право Украине на любое нарушение международного права», — заявил Алексей Пушков.
Сегодня Совет Федерации принял заявление, в котором призвал международные структуры осудить действия властей Украины, которые блокировали доступ в представительства России для граждан РФ 18 марта, в день выборов Президента России.
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