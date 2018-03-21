Пушков высказался о позиции Трампа по России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу хватило политической мудрости, чтобы понять, что разрыв контактов с Россией принесет вред Америке.
Телефонный разговор Путина и Трампа, во время которого прозвучали поздравления, состоялся во вторник по инициативе американской стороны. Главы государств обсудили актуальные вопросы мировой политики, высказались в пользу развития взаимодействия в вопросах обеспечения стратегической стабильности, борьбы с терроризмом. Кроме того, стороны отметили необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Сирии и конфликта на Украине, выразили удовлетворение снижением напряженности вокруг Корейского полуострова. Также Путин и Трамп обсудили развитие дальнейших двусторонних контактов, особое внимание было уделено вопросу о возможной встрече на высшем уровне.
"Не знаю, где нашёл Маккейн тот "российский народ", который был оскорблен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, напротив, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, прийти к выводу: полный разрыв контактов с Россией — во вред самим США", — написал он в Twitter.
Ранее сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США за то, что тот поздравил Путина с победой на минувших выборах. По словам Маккейна, поздравив Владимира Путина, Трамп "оскорбил каждого российского гражданина, которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах, чтобы определить будущее своей страны".
На прошедших в воскресенье выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин одержал убедительную победу, набрав более 76% голосов при явке избирателей около 65%.