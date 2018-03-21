Четыре года назад были подписаны законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России 

Президент России Владимир Путин 21 марта 2014 года подписал закон о принятии Крыма в состав России и об образовании новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Документ был принят Госдумой 20 марта и одобрен Советом Федерации 21 марта.
Торжественная церемония подписания документов проходила в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. На ней присутствовали спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин, их заместители, а также руководители думских фракций.
Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».
«У нас впереди много работы по адаптации Крыма, по его вхождению в правовую систему Российской Федерации, в экономику России, в социальную сферу», — сказал Президент РФ.
В своём выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что «глубоко символично, что сегодня мы все собрались именно в Екатерининском зале в день весеннего равноденствия, который означает поворот к солнцу, к рассвету».
Также она рассказала, что когда депутаты Крыма и Севастополя находились с визитом в Совете Федерации, сенатор Николай Рыжков в своём выступлении сказал: «Теперь мы вас уже никогда никому не отдадим».
Сергей Нарышкин, председатель Госдумы, рассказал, что депутаты, посещая полуостров, «видели в глазах крымчан сначала надежду, а потом радость — радость за то, что Россия их поддерживает».
«Эта поддержка вселила в них уверенность, и они ясно и однозначно сделали свой выбор в пользу того, чтобы вернуться на свою Родину, а Родина их ждала», — сказал он.
Основаниями для вступления Крыма и Севастополя в состав России стали итоги общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года, декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Договор о принятии их в состав РФ, подписанный 18 марта 2014 года.
В тот же день в Москве, Симферополе и Севастополе был проведён праздничный салют в честь образования в составе России новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.