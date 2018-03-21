Четыре года назад были подписаны законы о принятии Крыма и Севастополя в состав России

Торжественная церемония подписания документов проходила в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля. На ней присутствовали спикеры обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Сергей Нарышкин , их заместители, а также руководители думских фракций.

Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

«У нас впереди много работы по адаптации Крыма, по его вхождению в правовую систему Российской Федерации, в экономику России, в социальную сферу», — сказал Президент РФ.

В своём выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что «глубоко символично, что сегодня мы все собрались именно в Екатерининском зале в день весеннего равноденствия, который означает поворот к солнцу, к рассвету».

Также она рассказала, что когда депутаты Крыма и Севастополя находились с визитом в Совете Федерации, сенатор Николай Рыжков в своём выступлении сказал: «Теперь мы вас уже никогда никому не отдадим».

Сергей Нарышкин, председатель Госдумы, рассказал, что депутаты, посещая полуостров, «видели в глазах крымчан сначала надежду, а потом радость — радость за то, что Россия их поддерживает».

«Эта поддержка вселила в них уверенность, и они ясно и однозначно сделали свой выбор в пользу того, чтобы вернуться на свою Родину, а Родина их ждала», — сказал он.

Основаниями для вступления Крыма и Севастополя в состав России стали итоги общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года, декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Договор о принятии их в состав РФ, подписанный 18 марта 2014 года.