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Посольство РФ: лживые обвинения со стороны Канады по делу Скрипаля неприемлемы
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Посольство РФ: лживые обвинения со стороны Канады по делу Скрипаля неприемлемы 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ОТТАВА, 20 марта. /ТАСС/. Обвинения главы канадского МИД Христи Фриланд в адрес России по делу Скрипаля неприемлемы и заслуживают осуждения. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Оттаве Кирилл Калинин.
"Недавние высказывания министра иностранных дел Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения, — сказал он. — Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства".
Калинин добавил, что такие высказывания главы МИД вызывают особую озабоченность посольства РФ на фоне того, что "Великобритания упорно отвергает российские запросы о предоставлении образцов якобы использованного вещества, а также отказывает в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль".
Ранее во вторник Фриланд заявила, что правительство Канады решительно осуждает Россию за приписываемое ей применение нервно-паралитического газа на территории Великобритании якобы с целью отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного на родине за шпионаж в пользу британцев. Она также выразила полную поддержку Соединенному Королевству.
4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Власти королевства обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
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