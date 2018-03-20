Посольство РФ: лживые обвинения со стороны Канады по делу Скрипаля неприемлемы

"Недавние высказывания министра иностранных дел Фриланд с лживыми обвинениями в адрес России неприемлемы и заслуживают осуждения, — сказал он. — Подобные заявления, однозначно возлагающие на Россию вину за покушение на отца и дочь Скрипалей, нарушают общепринятые правовые процедуры, учитывая, что расследование не завершено и до сих пор не представлены какие-либо доказательства".

Калинин добавил, что такие высказывания главы МИД вызывают особую озабоченность посольства РФ на фоне того, что " Великобритания упорно отвергает российские запросы о предоставлении образцов якобы использованного вещества, а также отказывает в консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль ".

Ранее во вторник Фриланд заявила, что правительство Канады решительно осуждает Россию за приписываемое ей применение нервно-паралитического газа на территории Великобритании якобы с целью отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ранее осужденного на родине за шпионаж в пользу британцев. Она также выразила полную поддержку Соединенному Королевству.