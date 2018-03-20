Россия решила стать «стратегическим противником» США, заявил Мэттис

"Мы всегда хотели сотрудничать с РФ там, где это возможно. К сожалению, они решили стать стратегическим соперником. То, что случилось в Великобритании , на Украине Крыму и список продолжается", — сказал он журналистам.

По словам Мэттиса, США по-прежнему «остаются открытыми» к диалогу с Россией. «Мы хотим стабильности и мира. В это же время мы будем защищать наши демократические институты», — подчеркнул шеф Пентагона.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.