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Россия решила стать «стратегическим противником» США, заявил Мэттис
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Россия решила стать «стратегическим противником» США, заявил Мэттис 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Русская Весна
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия решила стать «стратегическим противником» США.
"Мы всегда хотели сотрудничать с РФ там, где это возможно. К сожалению, они решили стать стратегическим соперником. То, что случилось в Великобритании, на Украине в Крыму и список продолжается", — сказал он журналистам.
По словам Мэттиса, США по-прежнему «остаются открытыми» к диалогу с Россией. «Мы хотим стабильности и мира. В это же время мы будем защищать наши демократические институты», — подчеркнул шеф Пентагона.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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