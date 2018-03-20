Мэй будет извиняться перед Россией, заявил Толстой 

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет извиняться перед Россией, как ранее признал свою неправоту экс-госсекретарь США Колин Пауэлл, считает вице-спикер ГД Петр Толстой.
"То, что происходит в Европе, хамские и абсолютно недопустимые заявления в адрес России уже вышли за все рамки разумного. Но рано или поздно те английские политики, которые сегодня позволяют себе не соответствующие своему высокому статусу высказывания, будут вынуждены признать свою неправоту, как признал это Колин Пауэлл, который 15 лет назад размахивал пробиркой в Совбезе ООН. А Тереза Мэй еще будет извиняться перед Россией, я в этом уверен", — сказал Толстой журналистам во вторник.
Политик также отметил, что причина таких действий «европейских коллег» связана с тем, что «выдохся пафос санкций, выдохлась тема Украины».
В 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл, выступая в Совете безопасности ООН, заявил о наличии в Ираке больших запасов оружия массового поражения, включая бактериологическое оружие в виде сибирской язвы. При этом для наглядности он продемонстрировал пробирку с каким-то веществом, объяснив, что такое количество спор сибирской язвы было направлено по почте злоумышленниками в сенат США в 2001 году, в результате чего умерли два человека и сотни были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Обвинения в адрес Ирака были использованы США в качестве обоснования при военном вторжении в эту страну марте 2003 года, где в итоге никакого оружия массового уничтожения найдено не было.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи «с неурегулированностью его статуса».