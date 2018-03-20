СМИ Испании: вечный Путин 

«Мундо» (16.03) пишет, что за время нахождения Владимира Путина с 2000 года на высшем государственном посту в России выросло поколение молодых людей, которые впервые будут участвовать в президентских выборах. Они знают о жизни россиян до прихода Путина во власть только из рассказов своих родителей и старших товарищей. Нынешняя молодежь, замечает газета, чувствует себя намного свободнее, чем их предшественники, они увлечены интернетом и довольствуются благами капитализма. Времена Горбачева им не нравятся и они не хотят жить так, как жили их родители. Похоже, что 65-летний Владимир Путин останется у власти до 2024 года, и это устраивает как молодежь, так и их родителей. Взрослые опасаются, что с приходом во власть либералов могут вернуться «лихие» 90-е годы, а молодежь не особо задумывается о необходимости политических перемен в России, пишет издание. В другой статье та же газета («Мундо», 17.03) отмечает, что в преддверии президентских выборов оппозиция оказалась разобщенной и разделенной как никогда. Как заявил изданию Илья Яшин, истинные оппозиционеры стали диссидентами, а оппозиционное движение не имеет никаких шансов на победу. Молодой средний класс, выходивший зимой 2011 года на улицы в знак протеста против решения «тандема» поменяться ролями, после убийства Немцова успокоился и не хочет рисковать жизнью. Примечательно, указывает газета, что накануне выборов мэр Москвы Сергей Собянин разрешил установить табличку на доме Немцова. Родственникам и соратникам убитого политика не понравился этот предвыборный пиар. Церемонию открытия памятной таблички провела кандидат в президенты Ксения Собчак. Накануне она поблагодарила Собянина за разрешение установить табличку. Лидер движения «Солидарность» Илья Яшин заявил, что не будет участвовать в «официальном открытии» доски, потому что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании.
Столичная «Экспансьон» (17.03) отмечает, что для действующего президента Владимира Путина на выборах никаких особых сюрпризов не предвидится. Путин не идет в президенты, — он просто продолжает работать на своем посту. Очевидно, что в отсутствии главного оппозиционера Алексея Навального шансы Путина быть переизбранным довольно высоки, а выборы являются для него простой формальностью, утверждает газета. Для Кремля главная задача заключается в том, чтобы обеспечить легитимность выборов и добиться максимально высокой явки, при которой победа не вызывала бы вопросов. Россия уверенной поступью идет по пути автократии, указывает «Экспансьон». «Паис» (19.03) сообщает, что за Владимира Путина проголосовали почти 77% избирателей, то есть более 56 миллионов человек. Это лучший результат не только для Путина, но и вообще для любого из кандидатов в президенты России за всю историю. Доверие к лидеру страны — на рекордной отметке. Газета утверждает, что власти создали все условия для победы Путина с подавляющим преимуществом: неприятных кандидатов отсеяли заранее, допущенные соперники были заняты нападками друг на друга вместо атаки на действующего президента. Сотрудников государственных организаций заставляли идти на выборы, а Путин на экранах телевизоров был вездесущим. «Диарио Кордова» (19.03) в статье «Вечный Путин» отмечает, что российский президент одержал убедительную победу на выборах, получив 76,67% голосов, тогда как в 2012 году — 63,6%. Он правит Россией уже 18 лет, и за это время он усилил свою агрессивную внешнюю политику ради поддержания национализма внутри страны. Владимир Путин стал самым главным долгожителем во власти в стране после Иосифа Сталина, который находился у власти с 1924 по 1953 год. Автор публикации замечает, что диктаторы советских времен правили чаще всего до гробовой доски, хотели они того или нет. Газета напоминает, что за время правления Владимира Путина успело смениться четыре американских президента, два премьер-министра Германии и один премьер-министр Великобритании. Путин впервые появился на российской политической сцене как экономический реформатор. Теперь же он продвигает стабильность и устойчивость власти. В недавнем обращении к нации он сказал о необходимости избавления от бюрократии и создания цифровой экономики, но такие призывы были и в 2012 году, но — так и не были реализованы. К тому же его послание было омрачено громогласной демонстрацией нового ядерного оружия. По мнению автора статьи, путинская программа дает мало надежды на обновление его политики во время четвертого срока. Она направлена в прошлое. Если сектор вооружения станет мотором модернизации России, это будет схоже с Советским Союзом, где большая часть бюджета утекала в разработку новых видов военной техники, в то время как во всех гражданских областях царил тотальный дефицит. «Мундо» (20.03) утверждает, что состоявшиеся выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции, вызванной ограничениями свободы слова, собраний и объединений. Газета указывает, что практически невозможно получить 100% голосов на выборах, однако на президентских выборах в России все возможно. В качестве примера она приводит тот факт, что все российские военные в Сирии проголосовали за Владимира Путина. Кроме того, на 205 избирательных участках за Путина проголосовали 100% избирателей. Из них 47 участков — в Дагестане, 26 — в Санкт-Петербурге. Как отмечает издание, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в России заявила об ограничении основных свобод на выборах в РФ, в первую очередь, свободы слова и выражения воли. Действующий президент Владимир Путин получил самое большое количество эфирного времени, а процессу обработки жалоб в ходе президентских выборов не хватало прозрачности. Телевидение, находящееся под контролем государства, остается основным источником политической информации. Ограничительные законодательные меры и нормативно-правовая база подрывают свободу СМИ и провоцируют самоцензуру. По этой причине в большинстве СМИ избиратели не получали критических оценок взглядов президента РФ Владимира Путина и его квалификации. Не случайно западные лидеры не торопятся поздравить Владимира Путина с очередным переизбранием на пост президента, замечает издание. «Паис» (20.03) в редакционной статье пишет, что тон риторики российского президента внезапно изменился, когда он добился переизбрания. Отказавшись от агрессивного дискурса на темы внешней политики, который был характерен для предвыборной кампании, Путин протянул руку дружбы своим «международным коллегам». Он даже объявил, что уже в текущем, 2018 году, а также на протяжении 2019 года сократит расходы на вооруженные силы. Газета утверждает, что примирительный тон совпал по времени с суровыми обвинениями, касающимися электорального процесса, которые выдвинула ОБСЕ. Путин многократно демонстрировал, что к России необязательно прилагаются мировые стандарты. Посмотрим, окажутся ли его примирительные слова после победы проявлением той же логики либо, наоборот, они знаменуют перемены к лучшему в отношениях с Западом, заключает газета. «Периодико де Каталуния» (14.03) пишет, что Москва отвергает ультиматум Лондона в связи с выдвинутыми британскими властями обвинениями в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия не будет отвечать на запросы Великобритании до тех пор, пока Москве не предоставят доступ к материалам дела. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, Россия уже запрашивала у британских властей доступ к веществу, которыми были отравлены Скрипаль и его дочь, но получила отказ. Лавров пояснил, что Москва сделала этот запрос в связи с тем, что дочь Скрипаля, Юлия, является гражданкой России. Лондон вместо того, чтобы выдвигать ультиматумы России, должен выполнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, заявил глава российской дипломатии. Лондон высылает 23 российских дипломата, сообщает «Диарио Кордова» (15.03). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство вышлет дипломатов, которые были идентифицированы как незаявленные разведчики. Мэй сказала, что это крупнейшее выдворение из Лондона за последние 30 лет, и оно ухудшит возможности российской разведки в Британии. Мэй также сообщила, что британские официальные лица не будут присутствовать в России на Чемпионате мира по футболу, и Лондон ограничит контакты с Москвой на высшем уровне. Кроме того, Великобритания будет замораживать российские государственные активы везде, где есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или ее жителей. Премьер-министр предупредила об усилении проверок российских граждан и частных самолетов на границах. В российском МИДе, пишет газета, заявили в этой связи, что ответные меры Москвы не заставят себя долго ждать. «Вместо того чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией», — говорится в заявлении министерства. Лидеры Франции, Германии, США и Британии назвали инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России, указывает «Паис» (16.03). В совместном заявлении Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Терезы Мэй говорится, что объяснения Кремля по инциденту с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля больше подчеркивают ответственность России за случившееся. Лидеры четырех стран обратили особое внимание, что использование химического оружия является атакой на суверенитет Великобритании и нарушением международного права. «Паис» (23.03) сообщает, что в Лондоне найден мертвым Николай Глушков, 67-летний противник Путина. Тело бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха Бориса Березовского было обнаружено дочерью Глушкова Натальей в его доме в столичном районе Кингстон. Дочь Глушкова утверждает, что на шее ее отца были видны следы удушения. Дело передано на рассмотрение контртеррористическому отделу Скотленд-Ярда, который квалифицирует его как «смерть при невыясненных обстоятельствах». Газета напоминает, что Борис Березовский также был найден повешенным в своем доме в пригороде Лондона в марте 2013 года, а Глушков был его партнером и ближайшим соратником. В Великобританию Николай Глушков бежал из России в 2004 году. Трудно себе представить себе, какую конкретную угрозу он представлял для России, замечает издание.