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Трамп готовится выслать российских дипломатов
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СМИ узнали о планах Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп планирует выслать российских дипломатов в связи инцидентом в британском Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США», — пишет издание.
Отмечается, что заявление по этому поводу может быть сделано 26 марта. Однако при этом источник подчеркнули, что решение Трампа может быть неокончательным.
Ранее СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
>> Британия будет убеждать страны ЕС выслать дипломатов РФ
Ранее официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт не исключила возможного принятия санкций в отношении Москвы в связи с делом Скрипаля.
RT на русском: последние новости
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