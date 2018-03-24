Трамп готовится выслать российских дипломатов

СМИ узнали о планах Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля

«Президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США», — пишет издание. BREAKING: Donald Trump is planning to expel Russian envoys over the poisoning of an ex-spy in the U. K., sources say https://t.co/0sWLcdaGxs pic.twitter.com/289dwArX2m— Bloomberg (@business) 24 марта 2018 г. Американский лидер Дональд Трамп планирует выслать российских дипломатов в связи инцидентом в британском Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что заявление по этому поводу может быть сделано 26 марта. Однако при этом источник подчеркнули, что решение Трампа может быть неокончательным.

Ранее СМИ сообщили, что Совет национальной безопасности США порекомендовал Трампу выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.