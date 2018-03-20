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США продолжат диалог с РФ по КНДР и Ирану
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США продолжат диалог с Россией по КНДР и Ирану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Alex Brandon
США продолжат диалог с РФ по КНДР, Ирану, вооружениям, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжим диалог с Россией, будем говорить о некоторых общих интересах, будь то Северная Корея, Иран и, как особо отметил президент сегодня, замедление напряженности по гонке вооружений. Это, очевидно, важно для обоих лидеров", — сказала Сандерс журналистам.
Ранее Белый дом сообщил, что в ходе разговора Трампа и Путина обсуждались совместные усилия по стратегической стабильности.
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