В МИД РФ приглашены все иностранные послы

МИД России пригласил иностранных послов обсудить «дело Скрипаля»

МИД России 21 марта приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

>> Посол РФ вызван в МИД Чехии "Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала она.

На встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".

Захарова отметила, что "в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему".

"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д. ", — сказала она.

"К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери", — добавила Захарова.

"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", — заключила она.