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В МИД РФ приглашены все иностранные послы
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МИД России пригласил иностранных послов обсудить «дело Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В МИД России 21 марта приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении отравляющих веществ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ", — сказала она.
На встрече планируется "довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны".
Захарова отметила, что "в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже "воспоминаний" экспертов на заданную тему".
"Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и т.д. ", — сказала она.
"К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери", — добавила Захарова.
"Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", — заключила она.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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