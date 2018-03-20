О чем говорили Путин и Трамп

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Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также проблемы урегулирования на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове, сообщает Кремль.
После того, как Трамп поздравил Путина с победой на выборах, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, высказавшись в пользу развития практического взаимодействия, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте Кремля.
>> Трамп все-таки поздравил Путина
Также Путин и Трамп в разговоре подтвердили важность «скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».
Президенты двух стран обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества. Путин и Трамп, как сообщает Кремль, проявили заинтересованность в его активизации. Отдельно обсуждалась сфера энергетики.
Кроме того, президенты обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, отметив важность «достижения скорейших сдвигов в их урегулировании».
Лидеры выразили удовлетворение «определенным снижением напряженности» ситуации вокруг КНДР, акцентировав внимание на том, что усилия в этом направлении должны быть продолжены дипломатическими средствами.
«Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорится в заявлении Кремля.
Отмечается, что разговор лидеров двух стран носил «конструктивный, деловой характер», был «ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».
В последнее время отношения между Россией и США снова испортились — во многом из-за очередных санкций, наложенных Вашингтоном на российских граждан. 15 марта Белый дом заявил, что Соединенные Штаты намерены действовать жестко в отношении России, пока Москва не изменит свое поведение.
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