О чем говорили Путин и Трамп

Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа

После того, как Трамп поздравил Путина с победой на выборах, лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, высказавшись в пользу развития практического взаимодействия, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

Также Путин и Трамп в разговоре подтвердили важность «скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

Президенты двух стран обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества. Путин и Трамп, как сообщает Кремль, проявили заинтересованность в его активизации. Отдельно обсуждалась сфера энергетики.

Кроме того, президенты обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, отметив важность «достижения скорейших сдвигов в их урегулировании».

«Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — говорится в заявлении Кремля. Лидеры выразили удовлетворение «определенным снижением напряженности» ситуации вокруг КНДР , акцентировав внимание на том, что усилия в этом направлении должны быть продолжены дипломатическими средствами.

Отмечается, что разговор лидеров двух стран носил «конструктивный, деловой характер», был «ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях».