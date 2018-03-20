Трамп все-таки поздравил Путина 

Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Накануне представитель администрации президента США Хоган Хиди заявлял, что Дональд Трамп не собирается связываться с Путиным по телефону по поводу его победы.
Выборы президента России прошли 18 марта. По предварительным подсчетам, действующий президент Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей.
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