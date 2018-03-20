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Ким Чен Ын поздравил Путина
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Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Reuters
Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый срок на посту главы российского государства. Об этом во вторник сообщило агентство ЦТАК.
"Ким Чен Ын передал сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину в связи с его уверенной победой на прошедших выборах", — говорится в сообщении.
"Ваше переизбрание на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия народа к вам", — приводит ЦТАК слова главы государства.
По информации агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность, что двусторонняя дружба и сотрудничество КНДР и РФ будут и впредь развиваться и углубляться в соответствии с чаяниями народов двух стран.
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