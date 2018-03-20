Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах

"Ваше переизбрание на пост президента является выражением значительной поддержки и доверия народа к вам", — приводит ЦТАК слова главы государства.

По информации агентства, Ким Чен Ын также выразил уверенность, что двусторонняя дружба и сотрудничество КНДР и РФ будут и впредь развиваться и углубляться в соответствии с чаяниями народов двух стран.