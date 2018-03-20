Ещё
Посол РФ вызван в МИД Чехии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол РФ вызван в МИД Чехии 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Flickr
МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает «Газета.ру».
>> Скрипаль не нужен: расставание по-британски
«Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении чешского МИД в Twitter.
Ранее Мария Захарова назвала страны, где могло быть произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, по заявлению властей Великобритании, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. По словам Захаровой, «Новичок» могли произвести в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции и, возможно, США.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора156
Порошенко нашел замену российскому газу284
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами330
«Американская трагедия» повторяется22
Крымский мост готовят к открытию53
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение