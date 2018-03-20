Посол РФ вызван в МИД Чехии 

МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает «Газета.ру».
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«Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии», — говорится в сообщении чешского МИД в Twitter.
Na zítřejší dopoledne je na @mzvcr předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany, která tvrdila, že látka Novičok použitá při útoku v Salisbury ve Velké Británii mohla pocházet z ČR. — MZV ČR (@mzvcr) 20 марта 2018 г.
Ранее Мария Захарова назвала страны, где могло быть произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, по заявлению властей Великобритании, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль. По словам Захаровой, «Новичок» могли произвести в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции и, возможно, США.