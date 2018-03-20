В канцелярии Мэй не подтвердили подготовку заявления по РФ после заседания Совбеза

"Мы можем подтвердить, что заседание совета состоится во второй половине дня, и это все, что мы можем сказать. Пока у нас нет подтверждения, что по его итогам ожидается какое-либо заявление", — сказал представитель канцелярии.

В минувшую субботу МИД Великобритании информировал о том, что на нынешней неделе Совбез королевства рассмотрит дальнейшие шаги, которые Лондон может предпринять в ответ на высылку 23 британских дипломатов из Москвы , которая, в свою очередь, явилась зеркальным ответом РФ на решение Мэй выслать из Великобритании такое же количество российских дипломатических сотрудников. В Foreign Office заверили, что объявленные в субботу МИД РФ ответные меры на антироссийский пакет британского премьера не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Как указали в МИД РФ, «российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», если Лондон пойдет на новые недружественные действия.

По данным телеканала Sky News, речь на заседании Совбеза может зайти о сосредоточении усилий на выстраивании более широкого международного консенсуса по поддержке действий Лондона по отношению к России.

Британский Совет национальной безопасности по традиции собирается раз в неделю. Как правило, в нем принимают участие ключевые министры британского правительства, а при необходимости — представители военного командования и спецслужб королевства.