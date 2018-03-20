Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам прошедших 18 марта выборов президента России констатировал провал либеральной идеологии в стране.
«На прошлых выборах либеральный кандидат Михаил Прохоров получил почти 8% голосов. На этих же два кандидата-либерала набрали 2.73%. Абсолютный антирекорд для этого движения. Ни лидеров, ни программы. Вместо нее — набор штампов, взятых из CNN. В комментариях итог не нуждается», — написал сенатор.
Как сообщала «СП», после обработки почти всех протоколов (99,65%) Владимир Путинполучает 76,66% голосов.
У кандидата от КПРФ Павла Грудинина 11,81% голосов, у лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,67%, у Ксении Собчак — 1,67%, у Григория Явлинского — 1,04%, у Бориса Титова — 0,76%, у Максима Сурайкина — 0,68%, у Сергея Бабурина — 0,65%. Явка после подсчета 91,5% протоколов составляет более 67%.
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