«Ни лидеров, ни программы», — Пушков констатировал провал либералов

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам прошедших 18 марта выборов президента России констатировал провал либеральной идеологии в стране.

«На прошлых выборах либеральный кандидат Михаил Прохоров получил почти 8% голосов. На этих же два кандидата-либерала набрали 2.73%. Абсолютный антирекорд для этого движения. Ни лидеров, ни программы. Вместо нее — набор штампов, взятых из CNN . В комментариях итог не нуждается», — написал сенатор.

Как сообщала «СП», после обработки почти всех протоколов (99,65%) Владимир Путинполучает 76,66% голосов.

Выборы-2018: Явлинский на встрече с Путиным назвал прошедшие выборы опросом