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Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов
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Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов 

Ведомости 2 часа назад
Российских дипломатов — всего 23 человека — во вторник проводили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Сначала фотограф заметил, что российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Для них организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко. Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. В них были дипломаты и их семьи, которые покинут Соединенное Королевство, передает Sky News.
Сотрудники посольства стояли на улице и махали вслед уезжающим автобусам, уточняет Sky News. Некоторые из провожающих не могли сдержать слез, добавляет телеканал.
Великобритания объявила о том, что вышлет 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им дали неделю на сборы, уточняла премьер-министр страны Тереза Мэй. Москва подготовила зеркальный ответ: из России в течение недели будут высланы 23 дипломатических сотрудника.
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