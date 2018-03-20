Sky News рассказал о проводах в Великобритании высылаемых российских дипломатов

Российских дипломатов — всего 23 человека — во вторник проводили в посольстве России Великобритании . Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сначала фотограф заметил, что российские дипломаты и их дети зашли внутрь посольства. Для них организовал прием посол России в Великобритании Александр Яковенко . Через некоторое время три автобуса с дипломатическими номерами выехали из посольства. В них были дипломаты и их семьи, которые покинут Соединенное Королевство, передает Sky News

Сотрудники посольства стояли на улице и махали вслед уезжающим автобусам, уточняет Sky News. Некоторые из провожающих не могли сдержать слез, добавляет телеканал.