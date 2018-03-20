Зюганова назвали незаменимым

Володин считает Зюганова незаменимым

"Некоторые партии выдвинули кандидатов, которые впервые участвуют в избирательной кампании. Допустим, для КПРФ можно было бы, анализируя итог участия нового кандидата, сказать, что поиск лучшего кандидата — враг хорошего. Геннадию Андреевичу Зюганову замены нет", — заявил журналистам Володин. За Грудинина, впервые баллотировавшегося на пост главы государства, в целом по стране проголосовали более 8,6 миллиона избирателей, при этом кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов в 2012 году в целом по стране набрал 17,18% или более 12,3 миллиона голосов.

"Выдвигая кандидата от политической партии, нужно все-таки исходить из того, что он должен в первую очередь соответствовать требованиям той политической партии и тех, кто объединился в политическую силу, в их представлении", — сказал спикер Госдумы. Он отметил, что Зюганов всегда набирал больший процент голосов на президентских выборах.

Как подчеркнул Володин, кандидат в первую очередь опирается на ту электоральную базу, которая поддержала партию за ее мировоззрение и позицию.