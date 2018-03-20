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Клинцевич: Россия найдет способ ответить на хамство британских чиновников
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Клинцевич: Россия найдет способ ответить на хамство британских чиновников 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Россия будет жестко реагировать на хамство британских чиновников в свой адрес. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Новичок» добил дипломатическую школу Великобритании. Как ответит Россия?» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«С Россией говорить «уйти и заткнуться» — это чревато. Мы, когда и слабые были, такого не терпели. Мы найдем способ потребовать ответа от любого представителя любого правительства, любого чиновника», — подчеркнул Клинцевич.
Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рекомендовал России «уйти и заткнуться». А министр иностранных дел Борис Джонсон и вовсе обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что он лично дал команду использовать нервно-паралитическое вещество в Солсбери.
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