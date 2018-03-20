Клинцевич: Россия найдет способ ответить на хамство британских чиновников

«С Россией говорить «уйти и заткнуться» — это чревато. Мы, когда и слабые были, такого не терпели. Мы найдем способ потребовать ответа от любого представителя любого правительства, любого чиновника», — подчеркнул Клинцевич.