Итоги голосования отменили на участке в Москве

"Мы реагируем не только на те жалобы, которые к нам поступают, но и на те, которые появляются в интернете. Так, появилась информация, что на участке 1910 есть копия протокола, которая отличается от оригинала с выходными данными. Мы вызвали председателя ТИК, проверили, выяснили, что это действительно так. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы", — сказал Реут.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что члены этой участковой комиссии якобы переписали итоговый протокол участка, в результате чего увеличилось число голосов за всех заявленных кандидатов в президенты.