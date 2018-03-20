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Итоги голосования отменили на участке в Москве
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Итоги голосования отменили на одном из участков Москвы из-за расхождений в протоколах 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) по рекомендации Мосгоризбиркома отменили результаты голосования на избирательном участке №1910 в Нагорном районе ЮАО Москвы в связи с расхождением данных в итоговых протоколах участковой избирательной комиссии (УИК). Об этом сообщил во вторник ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что члены этой участковой комиссии якобы переписали итоговый протокол участка, в результате чего увеличилось число голосов за всех заявленных кандидатов в президенты.
"Мы реагируем не только на те жалобы, которые к нам поступают, но и на те, которые появляются в интернете. Так, появилась информация, что на участке 1910 есть копия протокола, которая отличается от оригинала с выходными данными. Мы вызвали председателя ТИК, проверили, выяснили, что это действительно так. Члены ТИК подвели итоги района без учета этого участка, а результаты этого участка отменили по нашей рекомендации, дальше с этой ситуацией будут разбираться правоохранительные органы", — сказал Реут.
В свою очередь, руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что Общественный штаб в четверг разберет данный инцидент в рамках заседания.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила журналистам, что результаты голосования отменены из-за нарушений — в некоторых случаях намеренно спровоцированных — на семи избирательных участках. По информации председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, 18 марта в Москве были опечатаны две избирательные урны на участках №1204 и №1353 после подтверждения фактов вбросов бюллетеней во время выборов президента РФ.
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