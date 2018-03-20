Российские дипломаты покинули посольство в Британии

Высылаемые российские дипломаты в Великобритании покинули посольство

Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании , покинули здание дипмиссии и направились в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что посольство покинули дипломаты и члены их семей.

Автоколонна, состоящая из более чем десятка автомобилей и микроавтобусов, направилась в сторону аэропорта.

Также сообщается, что посол России в Великобритании Александр Яковенко приедет попрощаться с отбывающими на родину дипломатами.

Впоследствии Москва предприняла ответные меры в отношении сотрудников британского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту со Скрипалём, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими европейскими государствами.