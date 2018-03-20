Российские дипломаты покинули посольство в Британии

Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании, покинули здание дипмиссии и направились в аэропорт. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что посольство покинули дипломаты и члены их семей.
Автоколонна, состоящая из более чем десятка автомобилей и микроавтобусов, направилась в сторону аэропорта.
Также сообщается, что посол России в Великобритании Александр Яковенко приедет попрощаться с отбывающими на родину дипломатами.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Впоследствии Москва предприняла ответные меры в отношении сотрудников британского внешнеполитического ведомства.
Российская сторона неоднократно отрицала свою причастность к инциденту со Скрипалём, подчёркивая необоснованность обвинений, выдвигаемых Великобританией и другими европейскими государствами.