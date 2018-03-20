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Песков ждет от Лондона доказательств по делу Скрипаля
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Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ожидать доказательств из Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля. По его словам, надо сохранять трезвость ума.
"Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное", — цитирует слова Пескова ТАСС, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту.
Дмитрий Песков отметил, что "базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости", и что "здесь речь идет о презумпции невиновности".
По словам пресс-секретаря главы государства, заявление Меркель "безусловно, не обнадеживает".
Он также напомнил, что Владимир Путин неоднократно повторял, что Россия не имеет к этому делу никакого отношения — делу о возможном покушении на убийство в Великобритании британского шпиона.
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