Песков ждет от Лондона доказательств по делу Скрипаля

Песков призвал ждать от Лондона доказательств по делу Скрипаля

"Давайте сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанное в Лондоне на высоком уровне заявление имеет под собой что-то реальное", — цитирует слова Пескова ТАСС, комментируя заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к этому инциденту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ожидать доказательств из Лондона по делу об отравлении Сергея Скрипаля . По его словам, надо сохранять трезвость ума.

Дмитрий Песков отметил, что "базисное понимание права в первую очередь говорит об этой необходимости", и что "здесь речь идет о презумпции невиновности".

По словам пресс-секретаря главы государства, заявление Меркель "безусловно, не обнадеживает".