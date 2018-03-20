Депутат ЕП считает, что Путин рационален и более предсказуем, чем Трамп 

БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Сопредседатель фракции Европарламента «Европейские объединенные левые/лево-зеленые Севера» бельгиец Филипп Ламбертс считает, что Владимир Путин, одержавший победу на выборах президента России, в отношениях с Европой рационален и более предсказуем, нежели лидер США Дональд Трамп.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка составила 67,4%.
"Он (Путин — ред.) — тот, кто ничего не боится, но является предсказуемым", — заявил Ламбертс в эфире телерадиокомпании RTBF.
По словам европарламентария, «президент США несет гораздо большую опасность в плане создания серьезной нестабильности, чем Владимир Путин, который является достаточно рациональным».
"То, что Россия имеет свои интересы, это совершенно нормально, и нет никакого основания унижать Россию", — сказал Ламбертс.
Он отметил, что Евросоюзу необходимо «быть очень выверенным в своем отношении» к России.
"Надо уметь обеспечить уважение к себе, а чтобы тебя уважали, надо уважать других. Поэтому нужно признать важность России для Европы", — подчеркнул депутат Европарламента.
При этом он указал на необходимость того, чтобы ЕС в отношениях с Россией «говорил одним голосом».