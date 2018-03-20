Путин обсудил сотрудничество с главой Южной Осетии

Президент России Владимир Путин и глава Южной Осетии Анатолием Бибилов в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и взаимодействия в русле российско-югоосетинского Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года», — говорится в сообщении.
Он также поздравил российского лидера с победой на выборах президента.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Чехии Милош Земан поздравили Путина с переизбранием на президентских выборах.