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Путин обсудил сотрудничество с главой Южной Осетии
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Путин и глава Южной Осетии подтвердили настрой на развитие плодотворного сотрудничества 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и глава Южной Осетии Анатолием Бибилов в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«С обеих сторон подтверждён настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества и взаимодействия в русле российско-югоосетинского Договора о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года», — говорится в сообщении.
Он также поздравил российского лидера с победой на выборах президента.
Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Чехии Милош Земан поздравили Путина с переизбранием на президентских выборах.
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